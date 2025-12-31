Yusuf Demir Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama

Ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasını şekillendirmeye çalışan Galatasaray 'da hem yapılacak takviyeler hem de takımdan ayrılabilecek oyuncular gündemdeki yerini koruyor. Bu süreçte Yusuf Demir 'in durumu da tartışma konusu olurken, menajer cephesinden gelen açıklama dikkat çekti.

Yusuf Demir (Takvim Foto Arşiv)

MENAJERİNDEN NET MESAJ

Yusuf Demir'in menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerde çıkan iddialara açıklık getirdi. Menajerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Yusuf Demir hakkında çıkan 'takım arıyor' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Yusuf'un Galatasaray ile yaza kadar devam eden bir sözleşmesi bulunmaktadır ve bizim hiçbir şekilde bir kulüp arayışımız yoktur.

Galatasaray'da olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Okan Hocamızdan görev gelmesi halinde, Yusuf bunu Galatasaray'a yakışır şekilde değerlendirmek ister.

Kendisi şansını beklemekte, sonuna kadar Galatasaray için mücadele etmeye kararlıdır. İnşallah yaz döneminden sonra da Galatasaray serüveni devam eder."