Yusuf Demir Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama
Galatasaray’da yeni sezon planlamasında yer almadığı ifade edilen Yusuf Demir hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, kış transfer döneminde oyuncuyla yolların ayrılabileceğini açıklamasının ardından, Yusuf Demir’in menajerinden kamuoyunda ses getiren bir açıklama geldi.
Ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasını şekillendirmeye çalışan Galatasaray'da hem yapılacak takviyeler hem de takımdan ayrılabilecek oyuncular gündemdeki yerini koruyor. Bu süreçte Yusuf Demir'in durumu da tartışma konusu olurken, menajer cephesinden gelen açıklama dikkat çekti.
MENAJERİNDEN NET MESAJ
Yusuf Demir'in menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerde çıkan iddialara açıklık getirdi. Menajerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde Yusuf Demir hakkında çıkan 'takım arıyor' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Yusuf'un Galatasaray ile yaza kadar devam eden bir sözleşmesi bulunmaktadır ve bizim hiçbir şekilde bir kulüp arayışımız yoktur.
Galatasaray'da olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Okan Hocamızdan görev gelmesi halinde, Yusuf bunu Galatasaray'a yakışır şekilde değerlendirmek ister.
Kendisi şansını beklemekte, sonuna kadar Galatasaray için mücadele etmeye kararlıdır. İnşallah yaz döneminden sonra da Galatasaray serüveni devam eder."
FORMA ŞANSI İSTİYOR
Yapılan açıklamada Yusuf Demir'in Galatasaray'da kalma isteği net şekilde ortaya konulurken, genç futbolcunun teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek görevi beklediği ve forma şansı bulması halinde bunu en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediği belirtildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 2 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılılardaki geleceğine ilişkin sürecin, ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.