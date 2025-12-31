Galatasaray'ın efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti!

Son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede bakım altında tutulan Gökmen Özdenak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 78 yaşında hayata veda eden Özdenak'ın vefatı, Galatasaray camiası ve futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Gökmen Özdenak spor yorumculuğu da yaptı (Telegol programı)

Gökmen Özdenak (Takvim Foto Arşiv)

UNUTULMAZLAR ARASINDA YER ALDI

Hem saha içindeki performansı hem de Galatasaray'a kazandırdığı başarılarla kulüp tarihinin önemli figürlerinden biri olan Gökmen Özdenak, Türk futbolunda iz bırakan isimler arasında yer aldı.

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

22 Haziran 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Gökmen Özdenak, futbola İstanbulspor formasıyla adım attı. Daha sonra Galatasaray'a transfer olan Özdenak, sarı-kırmızılı ekipte tam 13 yıl boyunca forma giydi. Bu süreçte Galatasaray'ın önemli başarılarında pay sahibi oldu ve kulüp tarihine geçen isimler arasına girdi.

GALATASARAY TARİHİNDE ÖZEL BİR YER

Gökmen Özdenak, Galatasaray'da geçirdiği yıllarda 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadrolarda yer aldı. 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü atan futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. Golcülüğü, ceza sahasındaki etkinliği ve özellikle kafa vuruşlarıyla tanındı. 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

MİLLÎ FORMAYI DA GİYDİ

Gökmen Özdenak, kulüp kariyerinin yanı sıra millî takım formasıyla da sahaya çıktı. Türkiye U-18 ve U-21 millî takımlarında görev alan Özdenak, A Millî Takım'da ise 9 kez forma giydi. Toplamda 15 millî maçta görev yapan eski futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

FUTBOLDAN SONRA EKRANLARDA

Futbolculuk kariyerinin ardından spor yazarlığına yönelen Gökmen Özdenak, uzun yıllar televizyon ekranlarında yorumcu olarak yer aldı. Farklı kanallarda yayınlanan Telegol programında yaptığı yorumlarla geniş kitlelerce tanındı. 2015 yılından itibaren Ziya Şengül ile birlikte TVem kanalında yayınlanan Serbest Vuruş programında görev aldı.