Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda! İngilizler takibe aldı

Gabriel Sara (AA)

GALATASARAY CEPHESİNDE KARAR SÜRECİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Gabriel Sara'nın son haftalardaki performansından memnun olduğu ifade ediliyor. Ancak yönetimin, ara transfer döneminde orta sahaya yapılması planlanan takviyeler için kaynak oluşturma amacıyla gelen tekliflere tamamen kapalı olmadığı öne sürüldü. Bu kapsamda Leeds United ile masaya oturulabileceği iddia edildi.