Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda! İngilizler takibe aldı
Ara transfer dönemine sayılı günler kala Galatasaray’da kadro planlamasına yönelik önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte zaman zaman ayrılık söylentileriyle anılan Gabriel Sara hakkında, İngiltere kaynaklı dikkat çekici bir transfer gelişmesi yaşandığı öne sürüldü.
Sezonun ilk yarısının son bölümünde performansını yükselten Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Takvim'in Ada basınında yer alan haberlerden derlediği bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor. İngiliz kulübünün, Sara'yı transfer listesinin üst sıralarına aldığı ifade edildi.
NORWICH CITY DÖNEMİ REFERANS OLDU
Leeds United cephesinin, Gabriel Sara'yı özellikle Norwich City'de forma giydiği dönemden bu yana izlediği belirtildi. İngiliz futboluna uyumu ve oyun temposu nedeniyle Sara'nın, Leeds United teknik heyeti tarafından uzun süredir değerlendirildiği aktarıldı.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI İDDİASI
Haberde yer alan bilgilere göre Leeds United, yeni yılın ilk haftasında Galatasaray'a resmi bir transfer teklifi sunmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Gabriel Sara'yı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği kaydedildi.
GALATASARAY CEPHESİNDE KARAR SÜRECİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Gabriel Sara'nın son haftalardaki performansından memnun olduğu ifade ediliyor. Ancak yönetimin, ara transfer döneminde orta sahaya yapılması planlanan takviyeler için kaynak oluşturma amacıyla gelen tekliflere tamamen kapalı olmadığı öne sürüldü. Bu kapsamda Leeds United ile masaya oturulabileceği iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Gabriel Sara, sezonun ilk yarısında Galatasaray formasıyla 24 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.