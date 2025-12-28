Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Baskıyı yönetmeyi öğreniyor"

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan Udinese –Lazio karşılaşmasında Zaniolo, maçın kader anlarından birinde sahne aldı. Ev sahibi ekibin 90+5. dakikada Keinan Davis ile bulduğu beraberlik golünün asistini yapan İtalyan futbolcu, takımına 1 puanı getiren isimlerden biri oldu. Bu performans, Zaniolo'nun son haftalardaki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Karşılaşma sonrası konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo 'nun transfer sürecine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. Runjaic, Zaniolo'nun Udinese'ye gelmeyi çok istediğini vurgulayarak bu süreçte kendisiyle sık sık görüştüklerini ifade etti.

Nicolo Zaniolo (EPA)

"GELİŞİMİ ÇOK NET"

Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu dile getiren Runjaic, oyuncunun hem fiziksel hem de mental açıdan önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zaniolo Udinese'ye gelmeyi gerçekten çok istiyordu ve onunla çok konuştum. Fiziksel kondisyonu ve atletizmi açısından ciddi bir gelişim kaydediyor. Zor anlarda bile baskıyı daha iyi yönetmeyi öğreniyor" sözleriyle oyuncusuna övgüde bulundu.