PODCAST CANLI YAYIN

Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Baskıyı yönetmeyi öğreniyor"

Galatasaray’dan sezon başında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Udinese’ye transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili İtalya’dan önemli bir açıklama geldi. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, yıldız futbolcunun transfer süreci ve performansı hakkında samimi ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi:
Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması! "Baskıyı yönetmeyi öğreniyor"

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan Udinese–Lazio karşılaşmasında Zaniolo, maçın kader anlarından birinde sahne aldı. Ev sahibi ekibin 90+5. dakikada Keinan Davis ile bulduğu beraberlik golünün asistini yapan İtalyan futbolcu, takımına 1 puanı getiren isimlerden biri oldu. Bu performans, Zaniolo'nun son haftalardaki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Nicolo Zaniolo (AP)Nicolo Zaniolo (AP)

RUNJAIC'TEN TRANSFER İTİRAFI

Karşılaşma sonrası konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. Runjaic, Zaniolo'nun Udinese'ye gelmeyi çok istediğini vurgulayarak bu süreçte kendisiyle sık sık görüştüklerini ifade etti.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

"GELİŞİMİ ÇOK NET"

Zaniolo'nun performansından memnun olduğunu dile getiren Runjaic, oyuncunun hem fiziksel hem de mental açıdan önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zaniolo Udinese'ye gelmeyi gerçekten çok istiyordu ve onunla çok konuştum. Fiziksel kondisyonu ve atletizmi açısından ciddi bir gelişim kaydediyor. Zor anlarda bile baskıyı daha iyi yönetmeyi öğreniyor" sözleriyle oyuncusuna övgüde bulundu.

Galatasaraya 25lik forvet! Transfer için yeni rota belli olduGalatasaraya 25lik forvet! Transfer için yeni rota belli oldu
Galatasaray'a 25'lik forvet! Transfer için yeni rota belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Zelenskiy masaya oturmadan Trump Putin’le konuştu
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, "Ege!"... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Netanyahu-Trump görüşmesi: Gazze ateşkesi ve Türkiye Karşıtı talepler gündemde
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu
Murat Kekilli Gazze için haykırdı! "Ucunde ne olursa olsun Filistin için konuşacağım"