Galatasaray'a 25'lik forvet! Transfer için yeni rota belli oldu
Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un sunduğu rapor doğrultusunda belirlenen isimler için temaslarını yoğunlaştırırken, rotasını Fransa’ya çevirdi.
Transfer gündeminde öne çıkan isimlerden biri Marsilya forması giyen Amine Gouiri oldu. Fransa'da doğmasına rağmen milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan 25 yaşındaki forvetin, Galatasaray'ın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı öğrenildi.
SAKATLIKTAN DÖNÜŞ SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR
Fransız basınında yer alan haberlere göre Gouiri, ekim ayından bu yana yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Deneyimli oyuncunun Marsilya ile yeniden sahalara dönmeye hazırlandığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu durumu kış transfer döneminde fırsata çevirmek istediği ifade ediliyor.
OKAN BURUK'TAN ONAY
Haberde aktarılan bilgilere göre Okan Buruk, Amine Gouiri'nin oyun profilini yakından takip ediyor ve oyuncuyu beğeniyor. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli forvetin Mauro Icardi'nin yokluğunda ya da ilerleyen süreçte onun yerine önemli bir rol üstlenebileceğini düşündüğü kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Cezayir Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen ve 6 gol atan Amine Gouiri, Marsilya'ya Ocak 2025'te transfer oldu. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değerinin 28 milyon avro olduğu belirtiliyor. Galatasaray cephesinin, transfer şartlarını zorlamak için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.