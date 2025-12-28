Ayrılık kapıda! Galatasaray o futbolcuyu gönderiyor

2022 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray kadrosuna katılan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Genç oyuncunun performansından memnun olmayan yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen ayrılık sürecini erkene çekme kararı aldı.

Yusuf Demir (Takvim Foto Arşiv) YÖNETİM KARARINI BİLDİRDİ Galatasaray cephesinin, Yusuf Demir ile devam etmeyi düşünmediğini oyuncuya net bir şekilde bildirdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunu beklemeden yolları ayırmak isterken, bu süreçte oyuncunun önünü açmayı planlıyor.