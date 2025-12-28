Ayrılık kapıda! Galatasaray o futbolcuyu gönderiyor

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray’da yeni sezon planlaması kapsamında önemli bir karar alındı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculardan biriyle yola devam etmeme yönünde adım attı. Alınan kararın oyuncuya resmen iletildiği öğrenildi.

2022 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray kadrosuna katılan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Genç oyuncunun performansından memnun olmayan yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen ayrılık sürecini erkene çekme kararı aldı.

YÖNETİM KARARINI BİLDİRDİ

Galatasaray cephesinin, Yusuf Demir ile devam etmeyi düşünmediğini oyuncuya net bir şekilde bildirdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunu beklemeden yolları ayırmak isterken, bu süreçte oyuncunun önünü açmayı planlıyor.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADI

Yusuf Demir'in de Galatasaray'dan gelen bu kararın ardından kendisine ulaşan teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Bonservis beklentisi bulunmayan sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun yeni bir kulüple anlaşmasını bekliyor.

VEDA SÜRECİ HIZLANIYOR

Taraflar arasında herhangi bir pürüz çıkmaması halinde Yusuf Demir'in kısa süre içinde Galatasaray'dan resmen ayrılması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılarda sezon sonu kadro yapılanmasının ilk net adımlarından biri atılmış oldu.

