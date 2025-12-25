Galatasaray'a Anthony Dennis transferi için kötü haber
Göztepe formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Dennis, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken genç orta saha için hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan ilgi artıyor.
Anthony Dennis için Avrupa'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi. Almanya'dan RB Leipzig ve Union Berlin, İspanya'dan ise Sevilla, genç futbolcuyu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Oyuncunun performansı, scout ekiplerinin raporlarına olumlu şekilde yansımış durumda.
GALATASARAY DA LİSTEDE
Süper Lig'de ise Galatasaray, Anthony Dennis'i orta saha takviyesi için değerlendiren kulüplerden biri. Sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Dennis'i yakından izliyor.
GÖZTEPE'NİN BONSERVİS TALEBİ BELLİ OLDU
Artan ilgi sonrası Göztepe yönetimi, Anthony Dennis için bonservis beklentisini netleştirdi. İzmir temsilcisinin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon euro seviyesinde bir bedel talep ettiği ifade ediliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Anthony Dennis, bu sezon Göztepe formasıyla 16 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarak skora da katkı sağladı. Enerjisi, dinamizmi ve iki yönlü oyunuyla orta sahada öne çıkan Dennis, birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.
TRANSFERDE REKABET ARTIYOR
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Anthony Dennis için kulüpler arasındaki rekabetin daha da kızışması bekleniyor. Göztepe'nin belirlediği bonservis bedeli, transferin seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.