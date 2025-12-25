Galatasaray'a Anthony Dennis transferi için kötü haber

Anthony Dennis için Avrupa'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi. Almanya'dan RB Leipzig ve Union Berlin, İspanya'dan ise Sevilla, genç futbolcuyu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Oyuncunun performansı, scout ekiplerinin raporlarına olumlu şekilde yansımış durumda.

Anthony Dennis (AA) GALATASARAY DA LİSTEDE Süper Lig'de ise Galatasaray, Anthony Dennis'i orta saha takviyesi için değerlendiren kulüplerden biri. Sarı-kırmızılılar, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Dennis'i yakından izliyor.