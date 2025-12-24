Lucas Torreira için flaş iddia! Yeni adresini duyurdular
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Arjantin basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki kilit isimlerinden Lucas Torreira’ya Boca Juniors’un talip olduğu öne sürüldü.
El Crack Deportivo'nun haberine göre Boca Juniors, Galatasaray forması giyen Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'yı transfer listesine ekledi. Haberde, Boca'da Milton Delgado'nun satılma ihtimalinin yönetimi yeni bir ön libero arayışına yönelttiği belirtildi.
12 MİLYON DOLARLIK TEKLİF İDDİASI
Aynı haberde, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Lucas Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklif sunması halinde sürecin hız kazanabileceği ifade edildi. Arjantin ekibinin bu rakamla Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
DYBALA SENARYOSU DA GÜNDEMDE
İddialara göre Boca Juniors, Torreira transferini gerçekleştirmesi halinde projeyi daha da büyütmeyi planlıyor. Arjantin kulübünün, Lucas Torreira'nın ardından Paulo Dybala gibi dünya çapında bir yıldızı da kadroya katarak ses getirecek hamleler yapabileceği öne sürüldü.
MENAJERİNDEN SOĞUK DUŞ
Lucas Torreira'nın temsilcisi Pablo Bentancur ise daha önce yaptığı açıklamalarla bu iddiaların önünü kesmişti. Bentancur, Carve Deportiva'ya verdiği demeçte Uruguaylı futbolcunun Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulamış ve kısa vadede böyle bir transferin zor göründüğünü ifade etmişti.
GALATASARAY CEPHESİ SAKİN
Galatasaray cephesinden Torreira ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, sarı-kırmızılı yönetimin sezon ortasında orta sahadaki önemli bir ismi kaybetmeye sıcak bakmadığı biliniyor. Transfer söylentilerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.