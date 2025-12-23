Galatasaray Mauro Icardi için kararını verdi! Arjantinli yıldızın maaşı belli oldu
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medyada yaptığı ayrılık paylaşımıyla gündem olan, ardından Kasımpaşa maçında attığı golle tarihe geçen tecrübeli santrfor için sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği uzun süredir merak ediliyordu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte performansıyla fark yaratan yıldız futbolcu için kulüp kurmaylarının Ocak ayında masaya oturacağı öğrenildi.
ICARDI'DEN HAGI'YE ANLAMLI MESAJ
Süper Lig'de attığı gollerle 60 sayısına ulaşan Mauro Icardi, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Arjantinli golcü, bu başarının ardından Hagi'ye duygu dolu bir mektup yazdı. Icardi mesajında, "Rekorunuzu geçmek, sizi aşmak anlamına gelmez. Siz Galatasaray'a sadece goller değil, kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Bu kulübün büyük ve saygı duyulan bir marka olmasını sağladınız" ifadelerini kullandı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME FORMÜLÜ
Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi için düşündüğü sözleşme modeli netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli futbolcuya 1+1 yıllık yeni bir kontrat önermeye hazırlandığı belirtildi. Henüz resmi bir teklif almayan Icardi'nin, kulüple yapılacak görüşmeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR
Sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'da villaya taşınan Mauro Icardi'nin şehirden ayrılmak istemediği öğrenildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun bu isteğini Galatasaray yönetimine ilettiği ve kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı.
KASIMPAŞA MAÇINDA DUYGUSAL ANLAR
Kasımpaşa karşılaşmasında tribünlerin yoğun sevgisiyle karşılaşan Mauro Icardi, açılan pankartlar sonrası duygusal anlar yaşadı. Bu sezon ligde 9 gole ulaşan Arjantinli santrfor, hem performansı hem de taraftarla kurduğu bağla dikkat çekmeye devam ediyor.
ÜCRET VE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENTİSİ
1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakan Mauro Icardi'nin, yıllık ücretinin 6-7 milyon euro bandında olması konusunda olumlu olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminin, Ocak ayı içinde yeni anlaşmayı resmen duyurması bekleniyor.