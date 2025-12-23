Galatasaray Mauro Icardi için kararını verdi! Arjantinli yıldızın maaşı belli oldu

Mauro Icardi (AA)

ICARDI'DEN HAGI'YE ANLAMLI MESAJ

Süper Lig'de attığı gollerle 60 sayısına ulaşan Mauro Icardi, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Arjantinli golcü, bu başarının ardından Hagi'ye duygu dolu bir mektup yazdı. Icardi mesajında, "Rekorunuzu geçmek, sizi aşmak anlamına gelmez. Siz Galatasaray'a sadece goller değil, kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Bu kulübün büyük ve saygı duyulan bir marka olmasını sağladınız" ifadelerini kullandı.