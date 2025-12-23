PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Mauro Icardi için kararını verdi! Arjantinli yıldızın maaşı belli oldu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medyada yaptığı ayrılık paylaşımıyla gündem olan, ardından Kasımpaşa maçında attığı golle tarihe geçen tecrübeli santrfor için sarı-kırmızılı yönetim kararını verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Mauro Icardi için kararını verdi! Arjantinli yıldızın maaşı belli oldu

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği uzun süredir merak ediliyordu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte performansıyla fark yaratan yıldız futbolcu için kulüp kurmaylarının Ocak ayında masaya oturacağı öğrenildi.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

ICARDI'DEN HAGI'YE ANLAMLI MESAJ

Süper Lig'de attığı gollerle 60 sayısına ulaşan Mauro Icardi, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Arjantinli golcü, bu başarının ardından Hagi'ye duygu dolu bir mektup yazdı. Icardi mesajında, "Rekorunuzu geçmek, sizi aşmak anlamına gelmez. Siz Galatasaray'a sadece goller değil, kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Bu kulübün büyük ve saygı duyulan bir marka olmasını sağladınız" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

1+1 YILLIK SÖZLEŞME FORMÜLÜ

Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi için düşündüğü sözleşme modeli netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli futbolcuya 1+1 yıllık yeni bir kontrat önermeye hazırlandığı belirtildi. Henüz resmi bir teklif almayan Icardi'nin, kulüple yapılacak görüşmeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul'da villaya taşınan Mauro Icardi'nin şehirden ayrılmak istemediği öğrenildi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun bu isteğini Galatasaray yönetimine ilettiği ve kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

KASIMPAŞA MAÇINDA DUYGUSAL ANLAR

Kasımpaşa karşılaşmasında tribünlerin yoğun sevgisiyle karşılaşan Mauro Icardi, açılan pankartlar sonrası duygusal anlar yaşadı. Bu sezon ligde 9 gole ulaşan Arjantinli santrfor, hem performansı hem de taraftarla kurduğu bağla dikkat çekmeye devam ediyor.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

ÜCRET VE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakan Mauro Icardi'nin, yıllık ücretinin 6-7 milyon euro bandında olması konusunda olumlu olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetiminin, Ocak ayı içinde yeni anlaşmayı resmen duyurması bekleniyor.

Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacakGalatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı! Hangi formüller masada? İşte zam senaryoları
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Vakıf Katılım
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
D&R
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
DR kulaklık
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
Suriye’de DEAŞ tezgahı! Arkasında İsrail var: Tel Aviv resmen itiraf etti
Kadıköy'de kupa derbisi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
Emine tespih makinesinde mi katledildi? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki çocuğu üvey babası...
CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede
Terörsüz Türkiye Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle toplanıyor!