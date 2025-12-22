Hedef Dünya Kupası rota Galatasaray! Dünya yıldızının kritik transfer kararı

Yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zaman zaman problemlerle karşı karşıya kalan Cimbom bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Bu nedenle de orta saha takviyesi ilk sırada yer alıyor.

Manuel Ugarte (Takvim Foto Arşiv)

UGARTE LİSTEDE

El Pais'in haberine göre Galatasaray, Manuel Ugarte ile ilgileniyor. Ancak Cimbom bu transferde yalnız değil. El Pais'in haberine göre deneyimli oyuncuyla henüz forma giymediği İtalya ve İspanya'dan da talipler var. Ayrıca Fransız Nice'in de ilgilendiği yönünde geçtiğimiz günlerde iddialar ortaya atılmıştı.