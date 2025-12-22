PODCAST CANLI YAYIN

Hedef Dünya Kupası rota Galatasaray! Dünya yıldızının kritik transfer kararı

Sezonun ikinci yarısı için yapacağı transferlerle mücadele verdiği tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, birçok isimle görüşüyor. Sarı kırmızılılar için flaş bir iddia daha ortaya atıldı ancak rakipler de var. İşte detaylar...

Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da gündem transfere yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuyla hareket eden yönetim, çok sayıda yıldızla temas halinde.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zaman zaman problemlerle karşı karşıya kalan Cimbom bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Bu nedenle de orta saha takviyesi ilk sırada yer alıyor.

UGARTE LİSTEDE

El Pais'in haberine göre Galatasaray, Manuel Ugarte ile ilgileniyor. Ancak Cimbom bu transferde yalnız değil. El Pais'in haberine göre deneyimli oyuncuyla henüz forma giymediği İtalya ve İspanya'dan da talipler var. Ayrıca Fransız Nice'in de ilgilendiği yönünde geçtiğimiz günlerde iddialar ortaya atılmıştı.

DÜNYA KUPASI'NI DÜŞÜNÜYOR

Bu sezon 12 maçta sadece 432 dakika forma giyebilen Manuel Ugarte, kendisini gösterebileceği ve düzenli oynayabileceği bir takımla anlaşarak kariyerini sürdürmek amacında. Bu nedenle de ocak ayında en doğru kararı vermek istiyor. Dünya Kupası'nı odak noktası haline getiren 24 yaşındaki futbolcunun tercihi özellikle Galatasaray'ı yakından ilgilendiriyor.

143 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ugarte bugüne kadar kariyerinde 1 Ligue 1, 1 Fransa Kupası, 1 Fransa Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı. Bonservisine toplamda 143 milyon euro harcandı. Ülkesinin formasını da 33 kez terletip 1 gol sevinci yaşadı.

