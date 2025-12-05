PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Bahis soruşturması sonrası net tavır

Galatasaray’da genç stoper Metehan Baltacı hakkında yürütülen bahis soruşturmasının ardından kritik bir süreç başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, soruşturmanın seyrine göre oyuncuyla yollarını ayırabilir.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Bahis soruşturması sonrası net tavır

Futbolda devam eden geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında, daha önce soruşturma nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da bulunduğu açıklandı.

Metehan Baltacı (AA)Metehan Baltacı (AA)

METEHAN HAKKINDAKİ SUÇLAMA

Savcılıktan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun kendi takımının maçlarına bahis yapan futbolcular arasında yer aldığı ifade edildi. Bu iddianın ardından Metehan Baltacı yeniden gözaltına alındı ve ifadeye çağrıldı.

Metehan Baltacı (AA)Metehan Baltacı (AA)

YÖNETİMDEN NET TAVIR: "SUÇLU BULUNURSA AYRILIK"

Galatasaray yönetimi, genç stoper hakkındaki iddiaları yakından takip ediyor. Metehan Baltacı suçlu bulunursa, sarı-kırmızılılar oyuncuyla hemen yollarını ayıracak.

Yönetim, hem kulübün imajı hem de disiplin yapısı gereği bu konuda sıfır tolerans politikası uygulayacak.

Metehan Baltacı (AA)Metehan Baltacı (AA)

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile olan mevcut kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak soruşturmanın sonucu, genç futbolcunun kulüpteki geleceğini belirleyecek en kritik faktör olacak.

Metehan Baltacı (AA)Metehan Baltacı (AA)

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Bahis skandalının genişlemesi ve birçok futbolcunun dosyada yer almasıyla gözler yeniden Metehan Baltacı'ya çevrildi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde tamamlanması ve savcılık tarafından yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

Galatasarayın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!Galatasarayın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!
Galatasaray'ın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Türk Telekom
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
D&R
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
İdefix
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
7 Ekim raporundan sonra Tel Aviv'de bir kriz daha! Katz ile Zamir karşı karşıya
Galatasaray'ın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!
Çok tartışılmıştı! 30 Bin TL’lik seyyanen zam teklifi geri çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Skandal heykel sonrası harekete geçildi! Müslümanları hedef alan Murat Katfar gözaltında
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"