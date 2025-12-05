Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı! Bahis soruşturması sonrası net tavır
Galatasaray’da genç stoper Metehan Baltacı hakkında yürütülen bahis soruşturmasının ardından kritik bir süreç başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, soruşturmanın seyrine göre oyuncuyla yollarını ayırabilir.
Futbolda devam eden geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınanlar arasında, daha önce soruşturma nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da bulunduğu açıklandı.
METEHAN HAKKINDAKİ SUÇLAMA
Savcılıktan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun kendi takımının maçlarına bahis yapan futbolcular arasında yer aldığı ifade edildi. Bu iddianın ardından Metehan Baltacı yeniden gözaltına alındı ve ifadeye çağrıldı.
YÖNETİMDEN NET TAVIR: "SUÇLU BULUNURSA AYRILIK"
Galatasaray yönetimi, genç stoper hakkındaki iddiaları yakından takip ediyor. Metehan Baltacı suçlu bulunursa, sarı-kırmızılılar oyuncuyla hemen yollarını ayıracak.
Yönetim, hem kulübün imajı hem de disiplin yapısı gereği bu konuda sıfır tolerans politikası uygulayacak.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile olan mevcut kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak soruşturmanın sonucu, genç futbolcunun kulüpteki geleceğini belirleyecek en kritik faktör olacak.
BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Bahis skandalının genişlemesi ve birçok futbolcunun dosyada yer almasıyla gözler yeniden Metehan Baltacı'ya çevrildi. Soruşturmanın ilerleyen günlerde tamamlanması ve savcılık tarafından yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.