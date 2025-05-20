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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Bahçeli, paylaşımında ''Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum.'' ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 11:44
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Galatasaray’a tebrik

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a tebrik mesajı yayınladı.

Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum.

Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum."

Devlet Bahçeli'den Galatasaray paylaşımı (X ekran görüntüsü)Devlet Bahçeli'den Galatasaray paylaşımı (X ekran görüntüsü)

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