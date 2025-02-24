ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. İsabetli şut atılamayan ve gol de çıkmayan ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devrede ise iki takım taraftarları gönül verdikleri tarafı desteklemek için desteğe başladı.