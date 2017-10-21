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taraftarından derbi hazırlığı

taraftarı, son dönemlerde tüm önemli maçlarda yaptıkları koreografilerle öne çıktı.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 10:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ağası ağası

Of Of Fenerin damarına basıcaklar özellikle ulubatlı sauness kareografisi Fb yi ve Aykutu bitirir Bir Beşiktaşlı olarak gönlüm Cimbomdan yana

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 21.10.2017 10:21
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