Galatasaray taraftarı, son dönemlerde tüm önemli maçlarda yaptıkları koreografilerle öne çıktı.
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Of Of Fenerin damarına basıcaklar özellikle ulubatlı sauness kareografisi Fb yi ve Aykutu bitirir Bir Beşiktaşlı olarak gönlüm Cimbomdan yana
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kalan karakter 1000
Of Of Fenerin damarına basıcaklar özellikle ulubatlı sauness kareografisi Fb yi ve Aykutu bitirir Bir Beşiktaşlı olarak gönlüm Cimbomdan yana
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.