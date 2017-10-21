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Yol Durumu
  1. Derbi çılgınlığı
  2. Erken gol farka götürür

Derbide 3 puanın şifreleri

- derbisi yaklaşırken, istatistikler de ortaya koyuldu. Derbide ilk golü atan genelde kaybetmezken, 47 maçta ise toplam 35 kırmızı kart çıktı.

Süper Lig'de yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek ile arasında son yıllarda oynanan lig müsabakalarında ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 12:03
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