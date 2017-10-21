Derbide 3 puanın şifreleri

Süper Lig'de yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan lig müsabakalarında ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Süper Lig'de yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan lig müsabakalarında ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
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