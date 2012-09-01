Albayrak: Gitsinler diye dua ediyorum

Transferin bitmesine sadece 5 gün kalırken, kulüp bulmaları istenen iki oyuncudan hâlâ ses çıkmadı. Yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albaryak, iki oyuncu için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini açıklarken, "Baros ve Riera'ya gelen teklifler de onları tatmin etmiyor. Gitmeleri için dua ediyorum" dedi.Teknik heyetin, Baros ve Riera'yı kadroda düşünmediğini belirten Albayrak, "Yollarımızı ayırmak için her yolu deniyoruz. Transferin son günü bile olsa inşallah talipleri çıkar ve bu işi çözeriz" ifadesini kullandı. Baros'un menajeri Pavel Paska, "Baros için ABD, Katar, Çin ve bazı İspanyol takımlarından teklifler var ancak bizi mutlu etmiyor. Baros, sözleşmesi bitene kadar G.Saray'da kalmak istiyor" dedi