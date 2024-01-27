Zeka testi: Türkiye'de yüzlerce kişiye gösterildi! Yalnızca 5'i 10 saniyede 7 kediyi bulabildi? Dahiler bile çözemedi

1 Bu zeka testi, görsellerin iç içe geçmesi ve saklı olması nedeniyle oldukça zorlayıcı. Testte, 7 kedi görseli gizlenmiş ve bu görselleri 10 saniyede bulmanız bekleniyor. Ancak test o kadar zor ki, pek çok zeki insan bile bu görevde başarısız oluyor. Bu zeka testi, görsel algınızı ve dikkat dağınıklığınızı ölçmek için tasarlanmış bir meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor.

2 Türkiye'de Testin Uygulanması ve Sonuçları Bu zeka testi Türkiye'de 250 kişiye uygulandı ve sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Sadece 5 kişi, tüm kedi görsellerini 15 saniyede bulmayı başarabildi. Bu durum, testin ne kadar zorlayıcı olduğunu ve gerçekten yüksek bir zeka seviyesi gerektirdiğini gösteriyor. Üstün zekalıların bile zorlandığı bu test, zeka sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor.