URFA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Urfa'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi!

Urfa ve çevre ilçelerinde yaşayan binlerce kişi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerini araştırıyor. 2024 yılına ait imsakiye bilgileri, Urfa'da iftar saatlerini öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İşte, 30 günlük iftar saatleri ve imsakiye bilgileri...

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ORUÇ NE DEMEKTİR?

Oruç Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır.

İMSAK NE DEMEKTİR?

Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. İmsak, Arapça'da, "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir.

Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.

İFTAR VAKTİ NE DEMEKTİR?

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir. İmsakin, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.

RAMAZAN AYINDA BUNLARA DİKKAT