Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınır? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Evde teravih namazı kılınışı...

Ramazan ayı, müslümanlar için özel bir zaman dilimidir ve bu ay içerisinde pek çok ibadet gerçekleştirilir. Bu ibadetlerden biri de teravih namazıdır. Teravih namazı, Ramazan ayından bir gece önce başlayarak arefe gününden bir gece önce sona erer ve bu süreçte müminler için önemli bir ibadet haline gelir.
Müslümanlar için kutsal bir ay olan Ramazan'a kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bu akşam, Ramazan'ın ilk teravih namazı kılınacak. Teravih namazı, mübarek Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir ibadet olarak önem kazanıyor. Peki, ilk teravih namazı ne zaman kılınacak, teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, evde teravih namazı nasıl yapılır? İşte detaylar...
TERAVİH ANLAMI NEDİR?
▪ Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup "rahatlatmak, dinlendirmek" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek'atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur.
TERAVİH NAMAZI FARZ MI?
▪ Teravih, sünnet-i müekkededir. Farz değildir. Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rek'atı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rek'attır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden önce kılınır.
▪ Teravihin cemaatle kılınması kifâî sünnettir. Teravih on selâm ile kılınır ve beş tervîha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rek'atta bir selâm verilip, her dört rek'atta bir istirahat edilir. Beşinci tervîhadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.