Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınır? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Evde teravih namazı kılınışı...

1 Müslümanlar için kutsal bir ay olan Ramazan'a kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Bu akşam, Ramazan'ın ilk teravih namazı kılınacak. Teravih namazı, mübarek Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir ibadet olarak önem kazanıyor. Peki, ilk teravih namazı ne zaman kılınacak, teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır, evde teravih namazı nasıl yapılır? İşte detaylar...

2 TERAVİH ANLAMI NEDİR? ▪ Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup "rahatlatmak, dinlendirmek" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek'atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur.