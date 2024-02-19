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Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu

Ev eşyalarından teknolojiye, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün sunan ŞOK, 21 Şubat'ta başlayacak yeni kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. ŞOK'un yayınladığı katalog, önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ve alışveriş severlere birbirinden farklı ürünleri inanılmaz fiyatlarla sunacak.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 10:47 Güncelleme 19 Şubat 2024, 10:47
Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu 1

ŞOK'un indirimli ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar:

Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu 2

Teknolojiden Ev Gereçlerine Cazip Fiyatlar

  • Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV: 5.999 TL
  • Sinbo Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
  • 500 ml Çelik Termos: 199 TL
  • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı: 379 TL
Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu 3

Mutfak ve Sofra Şıklığı

Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle:

  • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak: 109 TL
  • Esse Siena Porselen Kayık Tabak: 69,95 TL
  • 4'lü Kahve Takımı: 169 TL
  • Lina Çerezlik: 10,95 TL
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