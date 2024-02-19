Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 21-22-23-24-27 Şubat 2024 ŞOK aktüel kataloğu

Ev eşyalarından teknolojiye, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün sunan ŞOK, 21 Şubat'ta başlayacak yeni kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. ŞOK'un yayınladığı katalog, önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ve alışveriş severlere birbirinden farklı ürünleri inanılmaz fiyatlarla sunacak.
ŞOK'un indirimli ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar:
Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle: