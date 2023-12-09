SON DAKİKA

Kurtlar Vadisi dizisine ev sahipliği yapmıştı | Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de etrafa ateş açan bir kişiyi 'Neden ateş açıyorsun?' diye uyarması üzerine silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Sözbir hastaneye kaldırılırken şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otel'in hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleri gündeme gelmişti. İşte olayla ilgili detaylar...