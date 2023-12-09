SON DAKİKA

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Kurtlar Vadisi dizisine ev sahipliği yapmıştı | Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, İstanbul Ataşehir'de etrafa ateş açan bir kişiyi 'Neden ateş açıyorsun?' diye uyarması üzerine silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Sözbir hastaneye kaldırılırken şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otel'in hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleri gündeme gelmişti. İşte olayla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 20:21 Güncelleme 09 Aralık 2023, 20:25
Kurtlar Vadisi dizisine ev sahipliği yapmıştı | Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu! Sağlık durumu nasıl? 1

Ataşehir Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Kurtlar Vadisi dizisine ev sahipliği yapmıştı | Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu! Sağlık durumu nasıl? 2

Ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı.

Kurtlar Vadisi dizisine ev sahipliği yapmıştı | Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu! Sağlık durumu nasıl? 3

Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti. Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti.

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