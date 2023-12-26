Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun 6 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında emniyet şeridinde yavaşlayan Yunus Emre Göçer, arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede altı gün yaşam mücadelesi veren Göçer, hayatını kaybetti. Kazada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince ek rapor düzenlendi. Raporda, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer ise "tali kusurlu" olarak yer aldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Fatih'te, kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı bildirildi.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS
İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.
"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"
Olayın ardından geçtiğimiz haftalarda adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.