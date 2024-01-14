Kumpas mı kurdular? Kurtlar Vadisi'nin meşhur otelinin sahibi Serdar Sözbir'in ilk ifadesi ortaya çıktı! "Silahı aracın camından içeri sokup..."

Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de etrafa ateş açan bir kişiyi 'Neden ateş açıyorsun?' diye uyarması üzerine silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan Sözbir hastaneye kaldırılırken olay sonrası Kaçan şüpheli Bora Simit avukatıyla birlikte Anadolu Adliyesine gelerek teslim oldu. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bora Simit "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 gün yoğun bakımda kalan ünlü iş adamının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken verdiği ifadesi herkesi hayrete düşürdü. İşte o ifade...
7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana gelen olay ilk bilgilere şöyle şöyle aktarılmıştı:
Ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı.
Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti. Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti.