Kiloyla değil taneyle satılıyor! Bir tanesi ateş pahası! 36 ay önce dikti şimdi para basıyor

1 Ertan Parçaoğlu, 3 yıl önce serasındaki domatesleri söküp yerine mango fidanları dikti. Yaklaşık 300 adet mango fidanı ekilen bu serada, ağaçlar iki yaşına geldiğinde meyve vermeye başladı. Bu yıl üç yaşına giren mango fidanları, ortalama 15 kilogram meyve üretimine ulaştı.

2 Yatırım Maliyeti ve Sabır Mango meyvesinin kilosu, 150 TL'den satılıyor. Ancak bu iş, yüksek maliyet ve sabır gerektiriyor. Parçaoğlu, yeni kurduğu 4 dönümlük seraya mango ekimi için yaptığı 250 bin TL'lik yatırımın 5 yıl içinde geri dönüşünü bekliyor. Mango fidanlarının tanesi 500 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor.