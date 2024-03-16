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Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım

Sakarya'da iki ay önce eşi vefat eden kadın, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta evire çevire dövdü. Yaşanan olayı anlatan kadın, "Kendisini uyardım, dinlemedi. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 10:55 Güncelleme 16 Mart 2024, 11:07
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım 1

Sakarya'da iki ay önce eşi vefat eden kadın, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta evire çevire dövdü.

Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım 2

Sakarya Pamukova'da yaşayan Nuran Kul (54), iki ay önce akciğer kanserinden eşini kaybetti. İddiaya göre, eşi vefat ettikten sonra Kul'u bir adam telefon ile sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı.

Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire böyle dövdü

Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım 3

Uyarılarına kulak asmayan adamı parkta gören Nuran Kul, öfkesine engel olamadı. İlçe merkezinde bulunan parkın ortasında adama tokat atarak evire çevire dövdü.

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