Sakarya'da iki ay önce eşi vefat eden kadın, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta evire çevire dövdü.
Sakarya Pamukova'da yaşayan Nuran Kul (54), iki ay önce akciğer kanserinden eşini kaybetti. İddiaya göre, eşi vefat ettikten sonra Kul'u bir adam telefon ile sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı.
Uyarılarına kulak asmayan adamı parkta gören Nuran Kul, öfkesine engel olamadı. İlçe merkezinde bulunan parkın ortasında adama tokat atarak evire çevire dövdü.