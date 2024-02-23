Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2024: Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?

Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 ŞUBAT 2024: Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almasıyla bilinir. Jeolojik yapısının karmaşıklığı, ülkenin birçok bölgesini deprem riski altına sokmaktadır. Bu durum, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumların sağladığı verilerin, vatandaşlar için hayati bir önem taşımasına neden oluyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sismik aktiviteler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli olarak izlenmektedir. Bu veriler, depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve etkilediği alanlar hakkında kapsamlı bilgiler sunar. Vatandaşlar, bu bilgilere erişerek, yaşadıkları bölgelerdeki sismik hareketlilik hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirler. Peki az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberleri: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle aktif fay hatları üzerinde bulunuyor ve bu durum, ülkeyi sık sık depremlerin yaşandığı bir bölge haline getiriyor. Son depremler, deprem bilincinin ve hazırlıklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bu bağlamda, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini paylaşan en önemli kurumlar olarak öne çıkıyor.
BURSA'DA DEPREM!
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 15.14'te yaşanan depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):