İMSAK VAKTİ NEDİR? İmsak vakti ne zaman? Sabah ezanı ile arasındaki fark ne? İşte 2024 il il imsak vakitleri...

1 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar için imsak vakiti büyük bir önem taşımaktadır. İmsak, sahur sonrası sabah ezanıyla birlikte yeme ve içmeyi bırakma zamanını işaret eder. Kelime anlamıyla "tutmak" veya "bir şeyden el çekmek" olan imsak, oruç tutacak kişilerin gün boyunca yiyecek ve içeceklerden uzak durmalarını sağlar.

2 İmsak, İslamiyet öncesi dönemlerde de kullanılan ve nefsine hakim olma, bir şeyi yapmamak anlamına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. İslamiyet'in getirdiği anlam ve uygulamalarla birlikte imsak, özellikle Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanların, sahur yaparak gün boyu sürecek olan açlık ve susuzluk durumuna hazırlandıkları vakit olarak belirlenmiştir.