GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024! Gebze'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi

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2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır. Peki, Gebze'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte konu hakkında detaylar...