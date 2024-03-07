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GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024! Gebze'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitleri büyük önem kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiye bilgileri doğrultusunda Gebze'de iftar vakti, çevrede ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte, Gebze iftar ve sahur vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 14:34 Güncelleme 07 Mart 2024, 14:34
GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024! Gebze’de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi 1

2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır. Peki, Gebze'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte konu hakkında detaylar...

GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024! Gebze’de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi 2

GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024!

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi 05:49 07:13 13:17 16:34 19:11 20:30
2. Gün12 Mart 2024 Salı 05:48 07:12 13:17 16:34 19:12 20:31
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba 05:46 07:10 13:17 16:35 19:13 20:32
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe 05:44 07:08 13:16 16:36 19:15 20:33
5. Gün15 Mart 2024 Cuma 05:42 07:07 13:16 16:36 19:16 20:35

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GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024! Gebze’de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi 3

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma

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