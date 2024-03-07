GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024! Gebze'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi

2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır. Peki, Gebze'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte konu hakkında detaylar...
GEBZE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024!
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi
|05:49
|07:13
|13:17
|16:34
|19:11
|20:30
|2. Gün12 Mart 2024 Salı
|05:48
|07:12
|13:17
|16:34
|19:12
|20:31
|3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba
|05:46
|07:10
|13:17
|16:35
|19:13
|20:32
|4. Gün14 Mart 2024 Perşembe
|05:44
|07:08
|13:16
|16:36
|19:15
|20:33
|5. Gün15 Mart 2024 Cuma
|05:42
|07:07
|13:16
|16:36
|19:16
|20:35
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma