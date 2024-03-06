Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 MART 2024 - Türkiye ve çevre ülkeler, son zamanlarda artan sismik aktivitelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan depremleri anlık olarak takip ediyor ve vatandaşları bilgilendiriyor. Bu haberimizde, 6 Mart 2024 tarihinde meydana gelen depremlerin detaylarına ve bölgesel olarak alınan önlemlere değiniyoruz AFAD'ın resmi internet sitesi (https://deprem.afad.gov.tr/) üzerinden son depremler listesine ulaşabilirsiniz. Listede, depremin büyüklüğü, tarihi, saati ve yeri gibi bilgiler yer almaktadır.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı anlık bilgilendirmeler, vatandaşların bilinçlenmesi ve olası bir büyük depreme karşı hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem çantalarının hazırlanması, binaların deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesi ve acil durum planlarının yapılması, bu hazırlıkların başında gelmektedir.
6 Mart 2024 Kandilli - AFAD SON DEPREMLER
6 Mart Çarşamba günü, saat 11:25'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 10.1 kilometre olarak ölçüldü. Bu deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli de olsa endişeye neden oldu.
Aynı günün erken saatlerinde, 07:55'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre bu depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Malatya ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde meydana gelen bu sarsıntı ile güne başladılar.