1 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı anlık bilgilendirmeler, vatandaşların bilinçlenmesi ve olası bir büyük depreme karşı hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem çantalarının hazırlanması, binaların deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesi ve acil durum planlarının yapılması, bu hazırlıkların başında gelmektedir.

2 6 Mart 2024 Kandilli - AFAD SON DEPREMLER 6 Mart Çarşamba günü, saat 11:25'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 10.1 kilometre olarak ölçüldü. Bu deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli de olsa endişeye neden oldu.