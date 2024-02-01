Ayda 90.000 TL'yi cebine indiriyor! Ormandan ücretsiz toplayıp satıyor: Sermayesiz paraya para demedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Ancak Kaya'nın asıl dikkat çekici başarısı, orman sahalarında yetişen ve bölgede kızılca mantarı olarak bilinen bir mantar türünü toplayıp satarak elde ettiği gelirdir. Kaya, bu faaliyet sayesinde ayda 90 bin TL gibi bir kazanç elde ettiğini belirtmektedir. Bu başarı hikayesi, sıfır sermaye ile başlanılan ve doğanın sunduğu kaynaklardan yararlanılarak ekonomik kazanç sağlanabilen işlerin güzel bir örneğini teşkil ediyor.
Gazipaşa'nın ormanlık alanlarında yetişen kızılca mantarı, bölgede kanlıca, çıntar ve kızıl mantar olarak da bilinmektedir. Bu mantar türü, yerel halk ve köylüler için önemli bir ekonomik kaynak oluşturur. Mantar toplama sezonu, bölge insanı için sezonluk geçim kaynaklarından biridir ve Halit Kaya gibi bireyler bu dönemde önemli gelirler elde edebilmektedir.
Halit Kaya'nın günlük rutini, sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar ormanlık alanda mantar aramakla geçer. Günlük 30-50 kilo arası mantar toplayan Kaya, bu mantarları kilosunu 100 TL'den satıyor.
Günlük olarak 4-5 saatlik bir çalışma ile 3 bin TL ile 5 bin TL arasında bir gelir elde edebilmektedir. Bu iş modeli, az bir çaba ile yüksek gelir elde etme potansiyelini gösteriyor.