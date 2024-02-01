Ayda 90.000 TL'yi cebine indiriyor! Ormandan ücretsiz toplayıp satıyor: Sermayesiz paraya para demedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Ancak Kaya'nın asıl dikkat çekici başarısı, orman sahalarında yetişen ve bölgede kızılca mantarı olarak bilinen bir mantar türünü toplayıp satarak elde ettiği gelirdir. Kaya, bu faaliyet sayesinde ayda 90 bin TL gibi bir kazanç elde ettiğini belirtmektedir. Bu başarı hikayesi, sıfır sermaye ile başlanılan ve doğanın sunduğu kaynaklardan yararlanılarak ekonomik kazanç sağlanabilen işlerin güzel bir örneğini teşkil ediyor.