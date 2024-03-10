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ASLA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahurda Tok Tutan Lezzetler! Sahurda ne yenir? Susuzluk ve açlık hissini 15-18 saat boyunca bastıracak

Ramazan ayı, müslümanlar için ibadet ve maneviyatın yoğun yaşandığı, oruç tutmanın önemli olduğu bir dönemdir. Sahur, bu ayın en kritik öğünüdür çünkü gün boyunca açlık ve susuzluğa karşı dayanıklılığı arttırır ve vücuda gerekli besinleri sağlar. Sahurda tüketilecek besinlerin tok tutucu ve besleyici olması büyük önem taşır. İşte sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 09:11 Güncelleme 10 Mart 2024, 09:17
ASLA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahurda Tok Tutan Lezzetler! Sahurda ne yenir? Susuzluk ve açlık hissini 15-18 saat boyunca bastıracak 1

Sahur, oruç tutan bireyler için gün boyunca enerji ve tokluk sağlamak adına önemli bir öğündür. Sahurda tüketilen besinlerin tok tutucu olması ve aynı zamanda susatmaması gerekmektedir. İşte sahurda tok tutan ve susatmayan besinler...

ASLA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahurda Tok Tutan Lezzetler! Sahurda ne yenir? Susuzluk ve açlık hissini 15-18 saat boyunca bastıracak 2

1. Peynir: Protein açısından zengin bir besin olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. İki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

ASLA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahurda Tok Tutan Lezzetler! Sahurda ne yenir? Susuzluk ve açlık hissini 15-18 saat boyunca bastıracak 3

2. Yoğurt: Besleyici ve tok tutucu özellikleriyle bilinen yoğurt, içerdiği protein ve probiyotiklerle sahurda tercih edilebilir. İçine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.

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