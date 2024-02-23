8. YARGI PAKETİ FLAŞ HABER! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af var mı?

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Yasa paketi, denetimli serbestlikten adli para cezalarına, soyadı kanunundaki değişikliklere kadar birçok farklı konuda düzenlemeler içeriyor. Vatandaşlar ve mahkum yakınları tarafından merakla beklenen "genel af" konusu da, bu paketin en çok dikkat çeken yönlerinden biri. 8. Yargı Paketi'nin içeriği ve getireceği yenilikler, adalet sistemimizde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Paketin ne zaman yürürlüğe gireceği, Meclis'ten geçip geçmediği ve mahkumlara yönelik bir genel af içerip içermediği gibi konular, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamlı düzenlemenin amacı, adalet sistemimizi daha adil, hızlı ve etkili bir şekilde işler hale getirmek. Yargı paketinin yürürlüğe giriş tarihi ve diğer detaylar, ilerleyen günlerde Adalet Bakanlığı ve TBMM'den yapılacak resmi açıklamalarla netleşecektir.