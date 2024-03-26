1. 2. ve 3. Dereceden Akraba Kimler? Akrabalık Dereceleri Nelerdir!

Akrabalık Dereceleri nelerdir? Birinci Dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden akraba kime denir? 1. Derece akrabalarımız kimlerdir? 2. Derece akrabalarımız kimlerdir? 3. Dereceden akrabalarımız kimlerdir? Sizler için 1. 2. ve 3. dereceden akrabaları derledik. İşte Akraba ve bağlarımız.

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Akrabalık Dereceleri Nasıl İşliyor?

Akrabalık dereceleri, aile içindeki bağların ne kadar yakın olduğunu gösterir. Bu derecelendirme, birinci, ikinci ve üçüncü derece olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır. Şimdi bu derecelere ve kimlerin hangi dereceye girdiğine bir göz atalım.

1. Derece Akrabalarımız

Bu derece, ailemizin en yakın üyelerini içerir. Anne, baba ve çocuklar bu kategoride yer alır. Bu kişiler, hayatımızın temel taşlarıdır ve yasalar da onları bu şekilde tanır.