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🤲🏻 RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! İlk 10 gün okunacak dualar...

Dünya genelinde milyonlarca Müslüman, manevi atmosferin yoğunlaştığı Ramazan ayının bereketiyle buluşmanın sevincini yaşıyor. Her yıl İslam takvimine göre bir ay boyunca tutulan oruçlarla ve ibadetlerle dolu bu kutsal zaman dilimi, inananların ruhsal derinliklerine doğru bir yolculuk vadederken, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve paylaşma duygularını da arttırıyor.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 16:54 Güncelleme 10 Mart 2024, 16:54
🤲🏻 RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! İlk 10 gün okunacak dualar... 1

İslam aleminin en kutsal zamanlarından biri olan Ramazan ayı, müminler için manevi bir yolculuğa dönüşürken, ilk 10 günü ayrı bir önem taşıyor. Bu günlerde yapılan ibadetlerin mükafatı diğer aylara nazaran daha büyük olurken, müminler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için dualarını eksik etmiyorlar.

🤲🏻 RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! İlk 10 gün okunacak dualar... 2

Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.

🤲🏻 RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! İlk 10 gün okunacak dualar... 3

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olmak üzere kendisinde Kur'an indirilen ayıdır…'' (Bakara, 2/185)

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