🤲🏻 RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! İlk 10 gün okunacak dualar...

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İslam aleminin en kutsal zamanlarından biri olan Ramazan ayı, müminler için manevi bir yolculuğa dönüşürken, ilk 10 günü ayrı bir önem taşıyor. Bu günlerde yapılan ibadetlerin mükafatı diğer aylara nazaran daha büyük olurken, müminler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için dualarını eksik etmiyorlar.