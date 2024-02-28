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TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devlerinin Altay Bayındır savaşı! İngilizler yazdı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, sezon başında sarı lacivertlilerden ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu. Ada ekibinde yalnızca bir maçta süre alabilen milli eldivenin Süper Lig'e döneceği iddia edildi. İngiliz basını, bu doğrultuda iki devin transfer yarışı verdiğini yazdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 11:47 Güncelleme 28 Şubat 2024, 11:47
TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devlerinin Altay Bayındır savaşı! İngilizler yazdı 1

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, bir türlü aradığı forma şansını bulamadı. Milli kaleci büyük umutlarla gittiği Ada ekibinden ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devlerinin Altay Bayındır savaşı! İngilizler yazdı 2

SADECE 1 MAÇA ÇIKABİLDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kadroda kendisine yer bulamadı. Sadece 1 maça çıkabilen Altay Bayındır geleceğiyle ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devlerinin Altay Bayındır savaşı! İngilizler yazdı 3

ADA EKİBİNDEN AYRILIYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır'ın forma şansı bulabilmesi için takımdan ayrılmak istediği ifade dildi. Milli yıldız sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

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