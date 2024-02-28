TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devlerinin Altay Bayındır savaşı! İngilizler yazdı

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır , bir türlü aradığı forma şansını bulamadı. Milli kaleci büyük umutlarla gittiği Ada ekibinden ayrılma kararı aldı.

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SADECE 1 MAÇA ÇIKABİLDİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kadroda kendisine yer bulamadı. Sadece 1 maça çıkabilen Altay Bayındır geleceğiyle ilgili kararını verdi.