TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig devlerinin Altay Bayındır savaşı! İngilizler yazdı

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, bir türlü aradığı forma şansını bulamadı. Milli kaleci büyük umutlarla gittiği Ada ekibinden ayrılma kararı aldı.
SADECE 1 MAÇA ÇIKABİLDİ
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kadroda kendisine yer bulamadı. Sadece 1 maça çıkabilen Altay Bayındır geleceğiyle ilgili kararını verdi.
ADA EKİBİNDEN AYRILIYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır'ın forma şansı bulabilmesi için takımdan ayrılmak istediği ifade dildi. Milli yıldız sezon sonunda takımdan ayrılabilir.