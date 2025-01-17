İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş’a attı

Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezona damga vuran İrfan Can Kahveci bu sezon kayıplarda...

29 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki son golünü 27 Nisan 2024'te oynanan 34. hafta maçında Beşiktaş 'a karşı kaydetti. Deneyimli futbolcu o günden sonra gol sevinci yaşayamadı.

265 GÜNDÜR SKOR ÜRETEMİYOR

265 gündür skor üretemeyen İrfan Can Kahveci 3 Kasım 2024'ten (Trabzonspor maçı) bu yana da asist katkısında da bulunamadı.