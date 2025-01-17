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İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş'a attı

İrfan Can Kahveci kayıplarda... Süper Lig'de son golünü Beşiktaş derbisinde kaydeden İrfan Can Kahveci uzun süredir ligde asist katkısında da bulunamadı. İşte Fenerbahçe'nin yıldızının bu sezon sergilediği performans...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 13:35
İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş’a attı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezona damga vuran İrfan Can Kahveci bu sezon kayıplarda...

İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş’a attı

Sarıl acivertli ekibin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni kontrat imzaladığı İrfan Can Kahveci ligde uzun süredir istediği performansı sergileyemiyor.

İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş’a attı

İRFAN CAN KAHVECİ SON GOLÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ATTI

29 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'deki son golünü 27 Nisan 2024'te oynanan 34. hafta maçında Beşiktaş'a karşı kaydetti. Deneyimli futbolcu o günden sonra gol sevinci yaşayamadı.

İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş’a attı

265 GÜNDÜR SKOR ÜRETEMİYOR

265 gündür skor üretemeyen İrfan Can Kahveci 3 Kasım 2024'ten (Trabzonspor maçı) bu yana da asist katkısında da bulunamadı.

İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş’a attı

Bu sezon Mourinho'nun ilk 11'de fazla tercih etmediği yıldız futbolcu 12 lig maçında 2 asist kaydetti.

İrfan Can Kahveci yokları oynuyor! En son Beşiktaş’a attı

İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon ise 46 maçta forma giymiş 18 gol atarak 12 asist yapmıştı.