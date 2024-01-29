Galatasaray'dan Torreira kararı! Adımlar atıldı

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Sacha Boey'i dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılarda 1-2 ayrılık daha yaşanabilir. Ancak takım kadrosu üzerinde daha fazla değişiklik olmasını istemeyen Cimbom, elindeki isimleri tutmakta kararlı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sacha Boey'i dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılarda 1-2 ayrılık daha yaşanabilir.
Ancak takım kadrosu üzerinde daha fazla değişiklik olmasını istemeyen Cimbom, elindeki isimleri tutmakta kararlı.