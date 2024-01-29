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Galatasaray'dan Torreira kararı! Adımlar atıldı

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Sacha Boey'i dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılarda 1-2 ayrılık daha yaşanabilir. Ancak takım kadrosu üzerinde daha fazla değişiklik olmasını istemeyen Cimbom, elindeki isimleri tutmakta kararlı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 00:52 Güncelleme 29 Ocak 2024, 00:54
Galatasaray’dan Torreira kararı! Adımlar atıldı 1

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’dan Torreira kararı! Adımlar atıldı 2

Sacha Boey'i dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılarda 1-2 ayrılık daha yaşanabilir.

Galatasaray’dan Torreira kararı! Adımlar atıldı 3

Ancak takım kadrosu üzerinde daha fazla değişiklik olmasını istemeyen Cimbom, elindeki isimleri tutmakta kararlı.

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