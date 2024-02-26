Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer listesini hazırlayan sarı-kırmızılılarda veda edilecek oyuncular da belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer için olumsuz rapor sundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek şok yaşayan sarı-kırmızılılarda gözler kalan 3 kupaya çevrilmiş durumda.
HEDEF 3 KUPA!
Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak olan Cimbom, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyor.