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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni transfer yolcu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer listesini hazırlayan sarı-kırmızılılarda veda edilecek oyuncular da belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer için olumsuz rapor sundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 15:01 Güncelleme 26 Şubat 2024, 15:01
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da yeni transfer yolcu! 1

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da yeni transfer yolcu! 2

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek şok yaşayan sarı-kırmızılılarda gözler kalan 3 kupaya çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da yeni transfer yolcu! 3

HEDEF 3 KUPA!

Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak olan Cimbom, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyor.

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