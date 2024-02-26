GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni transfer yolcu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer listesini hazırlayan sarı-kırmızılılarda veda edilecek oyuncular da belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer için olumsuz rapor sundu. İşte detaylar...