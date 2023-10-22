Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? İşte yanıtı

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KURAL İHLALİ Mİ YAPILDI?



Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.



