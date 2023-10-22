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Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? İşte yanıtı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, Mert Günok, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Mücadelenin ikinci yarısına değişikliklerle başlayan Beşiktaş'ta sahada 2 Türk ve 8 yabancı futbolcu yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurallarına göre Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? İşte yanıtı...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:37 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:37
Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? İşte yanıtı 1

Mert'in kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş derbide sahada 10 kişi kaldı. Ancak, devre arasından sonra yapılan değişikliklerin ardından Beşiktaş adına sahada 8 yabancı, 2 Türk oyuncu yer aldı.

Peki, TFF Kural Kitabı, konuyla ilgili ne diyor?

Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? İşte yanıtı 2

MERT OYUNDAN ATILDI

Beşiktaş'ta Mert Günok, ceza sahası dışında Mauro Icardi'yle girdiği pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle 29. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanını terk etti. VAR incelemesinin ardından, hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra Mert Günok'a kırmızı kartını çıkardı.

Mert'in oyundan çıkmasının ardından Burak Yılmaz, geçtiğimiz sene Galatasaray formasını giyen Kosovalı oyuncusu Rashica'yı da oyundan alarak kaleye Ersin Destanoğlu'nu geçirdi. Beşiktaş, dev derbide 10 kişi kaldı.

Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? İşte yanıtı 3

KURAL İHLALİ Mİ YAPILDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

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