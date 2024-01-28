Film gibi hikaye: Sacha Boey! Torrent'in raporu güldürdü

Fransız ekibi Rennes'in altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu takımda profesyonel olduktan sonra bir sezon Dijon'da kiralık olarak forma giydi.

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Galatasaray, savunmanın sağında görev yapan Boey'u 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro karşılığında kadrosuna dahil etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.



