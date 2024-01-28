Film gibi hikaye: Sacha Boey! Torrent'in raporu güldürdü

Galatasaray'dan Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e giden Fransız futbolcu Sacha Boey'un 2,5 sezonluk Türkiye kariyeri, filmlere konu olabilecek gelişmelere sahne oldu.
Fransız ekibi Rennes'in altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu takımda profesyonel olduktan sonra bir sezon Dijon'da kiralık olarak forma giydi.
Galatasaray, savunmanın sağında görev yapan Boey'u 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro karşılığında kadrosuna dahil etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.