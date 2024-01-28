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Film gibi hikaye: Sacha Boey! Torrent'in raporu güldürdü

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansın ardından 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey'un hikayesi adeta film gibi! Galatasaray'da sancılı sezonlar geçiren Boey, bir dönem kadro dışı kalmıştı. Fransız yıldızın dönmesi ise bir başka arkadaşının şanssızlığından kaynaklandı. İşte Sacha Boey'un Galatasaray kariyerinde yaşananlar ve Torrent'in güldüren raporu...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 13:49 Güncelleme 28 Ocak 2024, 14:05
Film gibi hikaye: Sacha Boey! Torrent’in raporu güldürdü 1

Galatasaray'dan Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e giden Fransız futbolcu Sacha Boey'un 2,5 sezonluk Türkiye kariyeri, filmlere konu olabilecek gelişmelere sahne oldu.

Film gibi hikaye: Sacha Boey! Torrent’in raporu güldürdü 2

Fransız ekibi Rennes'in altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu takımda profesyonel olduktan sonra bir sezon Dijon'da kiralık olarak forma giydi.

Film gibi hikaye: Sacha Boey! Torrent’in raporu güldürdü 3

Galatasaray, savunmanın sağında görev yapan Boey'u 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro karşılığında kadrosuna dahil etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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