Fenerbahçe'ye Zambiyalı kanat! İşte Kanarya'nın planı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese yarış veren Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki sezonun planını şimdiden yapmaya başladı. Kanarya evinde oynadığı Kasımpaşa zaferinin ardından maç fazlasıyla zirveye oturdu. Bu sene şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe gözünü önümüzdeki yıla dikti.Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını Fenerbahçe kadrosunuda ona göre yapmanın planlarını kuruyor.Bu doğrultuda çalışan Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertli ekip ilk transfer hedefini de kanat bölgesi için yapacak.