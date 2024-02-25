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Fenerbahçe'ye Zambiyalı kanat! İşte Kanarya'nın planı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese yarış veren Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki sezonun planını şimdiden yapmaya başladı. Kanarya evinde oynadığı Kasımpaşa zaferinin ardından maç fazlasıyla zirveye oturdu. Bu sene şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe gözünü önümüzdeki yıla dikti.Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını Fenerbahçe kadrosunuda ona göre yapmanın planlarını kuruyor.Bu doğrultuda çalışan Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertli ekip ilk transfer hedefini de kanat bölgesi için yapacak.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 23:22 Güncelleme 25 Şubat 2024, 23:25
Fenerbahçe’ye Zambiyalı kanat! İşte Kanarya’nın planı 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese yarış veren Fenerbahçe'de gündem transfer.

Fenerbahçe’ye Zambiyalı kanat! İşte Kanarya’nın planı 2

Sarı lacivertli ekip önümüzdeki sezonun planını şimdiden yapmaya başladı. Kanarya evinde oynadığı Kasımpaşa zaferinin ardından maç fazlasıyla zirveye oturdu. Bu sene şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe gözünü önümüzdeki yıla dikti.

Fenerbahçe’ye Zambiyalı kanat! İşte Kanarya’nın planı 3

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını Fenerbahçe kadrosunuda ona göre yapmanın planlarını kuruyor.

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