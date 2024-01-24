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Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! O rakama bitecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü transferini de noktalamaya yakın. Kanarya ayrıca sürpriz bir transfer için de girişimlerini sıklaştırdı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:31 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:31
Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! O rakama bitecek 1

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! O rakama bitecek 2

Kanarya bu doğrultuda transfer dönemi için çalışmalarına erken başlamıştı. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic kadroya katıldı.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! O rakama bitecek 3

GÜNDEM ÇAĞLAR!

Çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerin görüştüğü isim ise Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü.

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