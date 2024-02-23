Fenerbahçe'de gençlik ateşi! 'Yeni Arda Güler' yolda

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem gelecek sezonun transfer gündemi.Sarı lacivertli ekip sadece yıldız isimlere değil genç yeteneklere de yönelmeye başlandı.