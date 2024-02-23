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Fenerbahçe'de gençlik ateşi! 'Yeni Arda Güler' yolda

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem gelecek sezonun transfer gündemi.Sarı lacivertli ekip sadece yıldız isimlere değil genç yeteneklere de yönelmeye başlandı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 23:04 Güncelleme 23 Şubat 2024, 23:15
Fenerbahçe’de gençlik ateşi! ’Yeni Arda Güler’ yolda 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem gelecek sezonun transfer gündemi.

Fenerbahçe’de gençlik ateşi! ’Yeni Arda Güler’ yolda 2

Sarı lacivertli ekip sadece yıldız isimlere değil genç yeteneklere de yönelmeye başlandı.

Fenerbahçe’de gençlik ateşi! ’Yeni Arda Güler’ yolda 3

HEDEF GURBETÇİ YILDIZLAR

Önümüzdeki sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle Fenerbahçe yönünü gurbetçi isimlere çevirdi.

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