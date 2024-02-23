Fenerbahçe'de gençlik ateşi! 'Yeni Arda Güler' yolda

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem gelecek sezonun transfer gündemi.Sarı lacivertli ekip sadece yıldız isimlere değil genç yeteneklere de yönelmeye başlandı.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gündem gelecek sezonun transfer gündemi.
Sarı lacivertli ekip sadece yıldız isimlere değil genç yeteneklere de yönelmeye başlandı.
HEDEF GURBETÇİ YILDIZLAR
Önümüzdeki sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle Fenerbahçe yönünü gurbetçi isimlere çevirdi.