Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı zorlu mücadelede ağırladı.
İlk 45 dakikası 0-0 biten mücadelede ilk golü misafir takım kaydetti. 23 yaşındaki Jackson Porozo takımı 58. dakikada 1-0 öne geçirdi. Ayrıca Porozo ligdeki ilk golünü kaydetti.
Bu dakikadan sonra baskısını artıran sarı-lacivertli ekip, 64. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mert Hakan Yandaş beraberlik golünü kaydetti.