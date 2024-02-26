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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Krunic yerine Arjantinli yıldız!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Rade Krunic, beklentilerin uzağında kaldı. İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının ardından takvim.com.tr'nin sorusuna verdiği yanıtta Krunic eleştirilerine katıldığını belirtmişti. Kanarya, sezon sonu için yıldız ismin alternatifini buldu. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 16:14 Güncelleme 26 Şubat 2024, 16:14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Krunic yerine Arjantinli yıldız! 1

Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı zorlu mücadelede ağırladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Krunic yerine Arjantinli yıldız! 2

İlk 45 dakikası 0-0 biten mücadelede ilk golü misafir takım kaydetti. 23 yaşındaki Jackson Porozo takımı 58. dakikada 1-0 öne geçirdi. Ayrıca Porozo ligdeki ilk golünü kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Krunic yerine Arjantinli yıldız! 3

Bu dakikadan sonra baskısını artıran sarı-lacivertli ekip, 64. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mert Hakan Yandaş beraberlik golünü kaydetti.

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