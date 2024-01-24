Dursun Özbek müjdeyi verdi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi. Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, futbolculara tüm ödemelerin yapıldığını ifade etti. Öte yandan Dursun Özbek, taraftarı heyecanlandıran müjdeli bir haber verdi. İşte o sözler...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"Bankalar Birliği'ne ağır bir borç yükünün altında olmamıza rağmen tüm sportif branşlarda rekabeti sürdürerek devam ediyoruz."
"2022 Haziran'da göreve geldiğimizden beri, anlaşma gereği faiz ve ana para ödemeleri ertelendi."