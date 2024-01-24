Dursun Özbek müjdeyi verdi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi. Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, futbolculara tüm ödemelerin yapıldığını ifade etti. Öte yandan Dursun Özbek, taraftarı heyecanlandıran müjdeli bir haber verdi. İşte o sözler...