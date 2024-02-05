Beşiktaş istiyordu! Renato Sanches için De Rossi'den açıklama geldi

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Daniele De Rossi, Renato Sanches hakkında, "Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız." ifadelerini kullandı.