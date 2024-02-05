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Beşiktaş istiyordu! Renato Sanches için De Rossi'den açıklama geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda listenin ilk sırasındaki isim Renato Sanches... Teknik direktör Fernando Santos, Portekizli vatandaşını takımda görmek isterken De Rossi'den yıldız futbolcuya ilişkin açıklama geldi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 16:22 Güncelleme 05 Şubat 2024, 16:22
Beşiktaş istiyordu! Renato Sanches için De Rossi’den açıklama geldi 1

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Renato Sanches için Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'den açıklama geldi.

Beşiktaş istiyordu! Renato Sanches için De Rossi’den açıklama geldi 2

Tuttosport'un haberine göre; De Rossi, Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin tamamlandığını ve maç kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

Beşiktaş istiyordu! Renato Sanches için De Rossi’den açıklama geldi 3

Daniele De Rossi, Renato Sanches hakkında, "Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız." ifadelerini kullandı.

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