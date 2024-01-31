Ancelotti'den Arda Güler sorusuna flaş yanıt! "Tüm Türkiye..."

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SÖZLEŞMELERİ BİTECEK FUTBOLCULARIN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Real Madrid'de Toni Kroos, Luka Modric, Jose Ignacio Fernandez (Nacho) ve Lucas Vazquez'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili İspanyol basınındaki tartışmalar devam ediyor.