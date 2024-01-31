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Ancelotti'den Arda Güler sorusuna flaş yanıt! "Tüm Türkiye..."

Real Madrid kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, son haftalarda kadroya girmeye başladı. Ancak beklediği süreyi bulamayan Arda'nın ne zaman düzenli oynayacağı merak konusu. Getafe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ancelotti, milli yıldızımız ile ilgili gelen soruya da cevap verdi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 15:35 Güncelleme 31 Ocak 2024, 15:35
Ancelotti’den Arda Güler sorusuna flaş yanıt! Tüm Türkiye... 1

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti deplasmanda Getafe'ye karşı oynayacakları La Liga erteleme maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Ancelotti’den Arda Güler sorusuna flaş yanıt! Tüm Türkiye... 2

SÖZLEŞMELERİ BİTECEK FUTBOLCULARIN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Real Madrid'de Toni Kroos, Luka Modric, Jose Ignacio Fernandez (Nacho) ve Lucas Vazquez'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili İspanyol basınındaki tartışmalar devam ediyor.

Ancelotti’den Arda Güler sorusuna flaş yanıt! Tüm Türkiye... 3

Özellikle 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Modric'in geleceği merak konusu olurken, Ancelotti, yıldız futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek istediğini söyledi.

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