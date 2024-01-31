Ancelotti'den Arda Güler sorusuna flaş yanıt! "Tüm Türkiye..."

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti deplasmanda Getafe'ye karşı oynayacakları La Liga erteleme maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
SÖZLEŞMELERİ BİTECEK FUTBOLCULARIN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR
Real Madrid'de Toni Kroos, Luka Modric, Jose Ignacio Fernandez (Nacho) ve Lucas Vazquez'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili İspanyol basınındaki tartışmalar devam ediyor.
Özellikle 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Modric'in geleceği merak konusu olurken, Ancelotti, yıldız futbolcunun Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek istediğini söyledi.