Alman basınına Sacha Boey damgası! İşte o manşetler

Galatasaray'dan ayrılarak Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında 62. dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna dahil olan Boey, performansıyla beğeni topladı. Alman siteleri, Sacha Boey'in ilk maçtaki futbolundan övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...
Bundesliga'da Bayern Münih, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti. Allianz Arena'daki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sacha Boey, 62.dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray'dan Alman ekibine transfer olan Fransız sağ bek, yeni takımının formasını ilk kez giydi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Mazraoui doğal olarak süreçlere daha aşina. Bence Sacha için önce izleyip sonra bizim için oyunu tamamlaması iyi olur" ifadelerini kullandı.