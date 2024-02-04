Alman basınına Sacha Boey damgası! İşte o manşetler

Bundesliga'da Bayern Münih, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti. Allianz Arena'daki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sacha Boey , 62.dakikada Mazraoui'nin yerine oyuna dahil oldu.

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Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Mazraoui doğal olarak süreçlere daha aşina. Bence Sacha için önce izleyip sonra bizim için oyunu tamamlaması iyi olur" ifadelerini kullandı.