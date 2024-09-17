İŞKUR'dan hastanelere KPSS şartsız işçi alımı! İşte başvuru şartları

Hastane ve sağlık kuruluşlarında kalıcı personel alımı, sağlık çalışanları için büyük bir fırsat niteliğinde. KPSS'siz yapılan bu alımlarla 1043 kişi, istikrarlı bir iş güvencesine kavuşabilecek. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adayların, başvurularını İŞKUR üzerinden zamanında yapmaları önem taşıyor.