İŞKUR'dan hastanelere KPSS şartsız işçi alımı! İşte başvuru şartları

Türkiye genelinde hastane ve sağlık kuruluşlarında kalıcı kadro açılması planlanıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı aranmayan bu alımlarla personel istihdam edilmesi hedefleniyor. İŞKUR üzerinden yapılan duyuru, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Kontenjanlar
Açılacak pozisyonlar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Sağlık personeli, tekniker, teknisyen, temizlik görevlisi, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli gibi çeşitli kategorilerde personel alınacak. İşte bazı önemli pozisyonlar ve kontenjan sayıları:
Hemşire: 199
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 377
Hasta Bakıcısı: 54
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı: 43
Sağlık Memuru: 10
Temizlik Görevlisi (Hastane): 36