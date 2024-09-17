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İŞKUR'dan hastanelere KPSS şartsız işçi alımı! İşte başvuru şartları

Türkiye genelinde hastane ve sağlık kuruluşlarında kalıcı kadro açılması planlanıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı aranmayan bu alımlarla personel istihdam edilmesi hedefleniyor. İŞKUR üzerinden yapılan duyuru, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 08:18 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 08:18
İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız işçi alımı! İşte başvuru şartları 1

Hastane ve sağlık kuruluşlarında kalıcı personel alımı, sağlık çalışanları için büyük bir fırsat niteliğinde. KPSS'siz yapılan bu alımlarla 1043 kişi, istikrarlı bir iş güvencesine kavuşabilecek. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adayların, başvurularını İŞKUR üzerinden zamanında yapmaları önem taşıyor.

İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız işçi alımı! İşte başvuru şartları 2

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Kontenjanlar

Açılacak pozisyonlar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Sağlık personeli, tekniker, teknisyen, temizlik görevlisi, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli gibi çeşitli kategorilerde personel alınacak. İşte bazı önemli pozisyonlar ve kontenjan sayıları:

İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız işçi alımı! İşte başvuru şartları 3

Hemşire: 199

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 377

Hasta Bakıcısı: 54

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı: 43

Sağlık Memuru: 10

Temizlik Görevlisi (Hastane): 36

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