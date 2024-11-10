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Yeni bir aşka yelken açmıştı! Kerem Bürsin gizlice arka kapıdan kaçtı

Son dönemlerde isminde sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in Melisa Tapan ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Önceki akşam Haliç Kongre Merkezi'nde objektiflere yansıyan Bürsin kendisine yöneltilecek aşk sorularına cevap vermemek için arka kapıdan kaçtı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:39 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:39
Yeni bir aşka yelken açmıştı! Kerem Bürsin gizlice arka kapıdan kaçtı

Kerem Bürsin, son zamanlarda başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde sık sık yer alıyor.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Kerem Bürsin gizlice arka kapıdan kaçtı

Geçtiğimiz gün dijital bir platformda yayınlanan "Mavi Mağara" filminin hem senaristliğini yapan hem de başrolünü oynayan Kerem Bürsin'in Sabacıların torunu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Kerem Bürsin gizlice arka kapıdan kaçtı

"ÇIKIŞTA KONUŞURUM"

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Haliç Kongre Merkezi'ne Brand Week etkinliğinde konuşmacı olarak sahne aldı. Sahne öncesi gazetecileri gören Bürsin büyük bir şaşkınlık yaşadı. Melisa Tapan ile ilişkileri hakındaka yöneltilen sorulara ise tek kelime etmedi, sadece, "Çıkışta konuşurum" dedi.

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